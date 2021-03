Coppa di Francia, tutto facile per il PSG: Mbappé e Sarabia stendono il Brest

Tutto facile per il Paris Saint-Germain, che si impone per 3-0 sul campo del Brest in un match valido per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. A trascinare i parigini le reti di Mbappé (doppietta) e di Sarabia. Di seguito il riepilogo di tutti i risultati della serata:

Rumilly Vallières-Annecy 1-1 (6-5 d.c.r.)

Red Star-Lens 3-2

Alès-Montpellier 1-2

Saint-Louis Neuweg-Sedan 0-2

Valenciennes-Metz 0-4

Le Puy F.43 Auvergne-Lorient 1-0

Olympique Saumur-Montagnarde 3-3 (4-3 d.c.r)

Lione-Sochaux 5-2

Brest-PSG 0-3