Ufficiale Crystal Palace, blindato Doucouré: il centrocampista firma un contratto pluriennale

Il Crystal Palace blinda Cheick Doucouré. Il centrocampista classe 2000 ha firmato un contratto pluriennale con la formazione rossoblu, segno che il club punta fortemente su di lui per il futuro. Fino ad ora, il mediano ha collezionato circa 900 minuti nelle 11 partite giocate fra Premier League e Coppa di Lega senza andare a segno. Da dicembre il giocatore è ai box per un problema al tendine d’Achille e punta a rientrare presto per dare una mano alla squadra.

Le parole del presidente

Il numero uno Steve Parish ha commentato ai canali ufficiali del club: “È una bella notizia che Cheick, che è stato un artista eccezionale per noi la scorsa stagione, abbia firmato questo nuovo contratto. Non abbiamo dubbi che, dopo un fantastico inizio di vita in rossoblu, Cheick continuerà a migliorare come giocatore negli anni a venire e non potrei essere più felice di vederlo diventare l'ultimo giocatore ad impegnare il proprio futuro al Crystal Palace".

Il commento di Doucuré

Lo stesso centrocampista ha dichiarato: "Sono davvero felice di affidare il mio futuro al Crystal Palace. Mi sono trovato molto bene qui. Abbiamo un grande gruppo e non vedo l’ora di tornare in campo il più presto possibile per giocare davanti ai tifosi di questa fantastica squadra di calcio".