Ufficiale Dal LASK alla Premier: Keba Cisse firma con l'Aston Villa, ma resta a Linz fino al 2026

Il giovane talento senegalese Modou Keba Cisse è destinato alla Premier League. Il LASK ha ufficializzato l’accordo con l’Aston Villa per il trasferimento del 19enne centrocampista offensivo, che ha firmato un pre-contratto con il club inglese. Il passaggio effettivo avverrà il 1° luglio 2026, consentendo così a Cisse di restare in Austria per un altro anno.

Cisse ha impressionato nella scorsa stagione con 15 presenze tra campionato e coppe con la prima squadra del LASK. Le sue prestazioni convincenti non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di numerose società europee, tra cui proprio l’Aston Villa, club di Birmingham che ha chiuso la Premier League al sesto posto, garantendosi un posto nella prossima edizione della UEFA Europa League.

Il talento senegalese era approdato a Linz nell’estate del 2024 dal Real Ávila, inizialmente aggregandosi alla squadra dilettantistica del LASK. Il suo debutto tra i professionisti è arrivato in autunno nella Coppa d’Austria e in primavera è diventato un titolare fisso, segnando anche una rete. Con la firma del pre-contratto, l’Aston Villa si assicura uno dei prospetti più interessanti del panorama austriaco, mentre il LASK potrà contare ancora sul suo talento per un’altra stagione. Una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, in attesa del grande salto in Premier League.