Dal sogno Messi alla grana dei rinnovi. Il Manchester City ha una sola certezza: Guardiola

vedi letture

Il primo tassello è stato posizionato qualche mese fa, con l'atteso rinnovo di Pep Guardiola. Una conferma sperata ma tutt'altro che certa, non foss'altro perché il tecnico catalano non aveva mai occupato tanto a lungo una stessa panchina. La competitività della Premier League e la consapevolezza di lavorare in un club ambizioso, però, hanno fatto la differenza, e così Pep potrà concentrarsi ancora per qualche anno sulle sue meravigliose "fissazioni".

Lo farà, con ogni probabilità, senza Sergio Aguero, la cui permanenza in Inghilterra sembra davvero da escludere. Il Kun, tartassato dai problemi fisici negli ultimi mesi, sa di poter essere ancora utile alla causa degli Sky Blues, ma potrebbe decidere di cambiare aria in cerca di un ultimo contratto importante e un'avventura stimolante. Magari in Italia, dove i bookmakers danno per favorita la Juventus, o in Francia, nel PSG di Mauricio Pochettino. L'anno che porta al Mondiale, per gli argentini, è sempre importante: lo sa bene anche Lionel Messi, che da diverso tempo sta cercando di prendere la decisione migliore per il suo futuro professionale. Un destino che si intreccia anche a quello di Kevin de Bruyne: il belga sta trattando il rinnovo e ha chiesto un robusto aumento di stipendio, ma un eventuale arrivo della Pulce potrebbe giocare a suo sfavore. Insomma, tanti (ricchi) tavoli aperti, per una società che non vuole smettere di spendere. E di vincere, possibilmente.