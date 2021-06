Dalla Francia - Il passaggio di Sergio Ramos al PSG si complica: "colpa" di David Luiz

Il futuro di Sergio Ramos pare essere sempre più a Parigi, ma rispetto agli scorsi giorni la trattativa non sembra così indirizzata. "Colpa" di David Luiz, ex centrale dell'Arsenal, svincolato, che secondo il media francese Le10 Sport sarebbe vicino ad accordarsi con i parigini. A quel punto, il PSG non avrebbe l'urgenza di chiudere con Ramos. Sempre il media francese, però, spiega come l'acquisto di David Luiz sarebbe un'idea personale del presidente Al Khelaifi, che però non troverebbe la condivisione né di Leonardo, né di Pochettino.