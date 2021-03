Daum su Low: "Hanno scaricato tutto su di lui. I problemi non spariranno col suo addio"

La decisione di Joachim Low di lasciare la panchina della Germania dopo l’Europeo di questa estate ha provocato molte reazioni con un coro quasi unanime sul lavoro svolto dal ct nel corso di questi 15 anni. Particolare invece la lettura di un tecnico navigato come Christoph Daum che critica la gestione della Nazionale in questi anni: “Con questo annuncio i problemi della squadra non diminuiranno, non è che ora la Germania giocherà in maniera più libera. Anzi credo che i problemi del calcio tedesco continueranno ad accompagnarci nel corso degli anni. Low è stato incaricato anche di cose di cui non era affatto responsabile, tutto è stato scaricato su di lui. - continua Daum – Ora però la pressione si sta spostando sui giocatori e questo è un fatto positivo. Obiettivo all’Europeo? Se arriverà in semifinale credo che sarà un enorme successo”.