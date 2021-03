De Ligt, De Roon e Strootman convocati dall'Olanda per le 3 gare di fine marzo: l'elenco

Il commissario tecnico della nazionale olandese Frank De Boer ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi tre impegni della nazionale oranje contro Turchia (24 marzo), Lettonia (27 marzo) e Gibilterra (30 marzo). Per le tre partite valide per la qualificazione a Qatar 2022 sono stati convocati tre giocatori che militano in Serie A, ovvero De Ligt (Juventus), De Roon (Atalanta) e Strootman (Genoa). Ecco la grafica con l'elenco completo.

The provisional Netherlands squad for the start of the World Cup qualifers has been announced.

Mainz 05 centre-back Jeremiah St Juste included for the first time. pic.twitter.com/m6FeUgcNtQ

— Dutch Football (@FootballOranje_) March 7, 2021