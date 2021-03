De Sciglio pazzo di Cherki: "Incredibile che abbia solo 17 anni. In Italia non se ne trovano così"

Mattia De Sciglio sembra essersi ambientato piuttosto bene a Lione. Il terzino italiano ha parlato a 20 Minutes della differenza tra calcio francese e italiano in merito alla fiducia riposta nei giovani, esaltando le qualità di un compagno di squadra: "Ho già notato che i club francesi hanno meno paura di lanciare giocatori giovani rispetto all'Italia. Cherki ha le qualità per essere uno dei più grandi giocatori del mondo. A pensarci bene, ha solo 17 anni: è incredibile che giochi in questo modo in prima squadra. In Italia è difficile trovare un giovane con le sue qualità a soli 17 anni. Negli anni a venire può diventare un giocatore molto importante".