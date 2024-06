Ufficiale De Zerbi all'Olympique Marsiglia, ora è ufficiale: l'ex Brighton è il nuovo allenatore

vedi letture

L'annuncio era nell'aria e finalmente è arrivato: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'Olympique Marsiglia nomina Roberto De Zerbi allenatore. L'OM è lieta di annunciare la firma dell'allenatore italiano per le prossime tre stagioni. 45 anni, il bresciano vanta già una solida esperienza ai massimi livelli. Promosso allenatore a soli 34 anni dopo una carriera professionale come trequartista, Roberto De Zerbi ha rapidamente scalato le classifiche in Italia fino alla Serie A e ha stabilito la sua ambiziosa identità di gioco al Sassuolo nel 2018.

Dopo aver inserito un ciclo di tre stagioni in Emilia-Romagna, che ha consentito ai Neroverdi di attestarsi nel primo terzo della classifica, nell'estate del 2021 approda allo Shakhtar Donetsk, che lascia in posizione di leadership, dopo diciotto giornate, quando il l'avventura si è conclusa prematuramente a causa della situazione geopolitica in Ucraina.

Riconosciuto per la sua filosofia di gioco offensiva e per il carattere conquistatore delle sue squadre, si impegna con il Brighton nel 2022. Per la sua prima stagione oltremanica, permette ai Seagulls di assicurarsi un 6° posto in Premier League, la migliore classifica della storia del club, prima di portarli agli ottavi di finale di UEFA Europa League, nel 2023-24, per la prima partecipazione del Brighton a una Coppa dei Campioni".