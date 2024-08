Ufficiale De Zerbi ha un nuovo portiere: il Marsiglia ha ufficializzato l'ingaggio di Rulli dall'Ajax

"L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Gerónimo Rulli dall'AFC Ajax Amsterdam. Il portiere - si legge sul comunicato apparso sul sito ufficiale del Marsiglia - trentaduenne ha firmato per il club dopo aver superato le visite mediche.

Formatosi al Club Estudiantes de La Plata in Argentina, Gerónimo Rulli ha iniziato la sua carriera professionistica con il suo club di formazione il 9 aprile 2013, all'età di 20 anni. Dopo aver giocato 50 partite per il club della sua città natale a La Plata, il portiere argentino si è trasferito in Spagna, alla Real Sociedad nel 2014.

Gerónimo Rulli è un portiere dinamico e agile con un talento nel rimettere le cose in carreggiata e, nonostante la giovane età, ha impressionato nella Liga. Con il club basco, ha giocato 180 partite e ha attirato l'attenzione dell'allenatore argentino Lionel Scaloni. Nel settembre 2018, il portiere di 1,89 m ha ottenuto la sua prima presenza per l' Albiceleste , prima di unirsi al Montpellier HSC nell'estate del 2019 e giocare 28 partite nel campionato e nella coppa francese.

Nel 2020, dopo un anno di successi nel sud della Francia, l'ultima linea di difesa italo-argentina ha firmato per il Villarreal CF. Con il sottomarino giallo, è stato uno dei principali artefici del trionfo del Villarreal nella UEFA Europa League nella stagione 2020/2021, in particolare parando il rigore decisivo contro il Manchester United in finale. Dopo 80 presenze con i Groguets , Gerónimo Rulli si è trasferito all'AFC Ajax Amsterdam nel 2023, collezionando 28 presenze la scorsa stagione.

Portiere esperto e dotato di indiscusse doti di leadership, il nativo di La Plata ha vinto per due volte consecutive la Finalissima 2022, la Coppa del Mondo 2022 e la Coppa America 2024 insieme al suo nuovo compagno di squadra Valentín Carboni. Benvenuto su OM, Gerónimo!".