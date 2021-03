Derby londinese per Boateng. Arsenal e Chelsea punta il difensore del Bayern

vedi letture

Si profila un derby londinese, anche se ci sono alcuni club italiani interessati, per Jerome Boateng. L’esperto difensore centrale è infatti in procinto di salutare il Bayern Monaco a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, e secondo quanto riferito dalla Bild il suo futuro potrebbe essere nella capitale inglese. I due club interessati sono Chelsea e Arsenal che già avevano cercato il tedesco nella passata stagione e ora sono pronti a un nuovo assalto per mettere a segno un importante colpo a parametro zero. In particolare sarebbero i Blues a volerlo fortemente visto che Boateng è da tempo un obiettivo di Thomas Tuchel che provò a prenderlo anche quando sedeva sulla panchina del PSG.