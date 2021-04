Dinamo Zagabria, Oršić: "Fine del sogno europeo ma contenti del nostro percorso"

Ancora un gol per Mislav Oršić, attaccante della Dinamo Zagabria, ma stavolta non è bastato ad evitare l'eliminazione dei croati. Queste le sue parole al termine della gara contro il Villarreal: "Non abbiamo approcciato la gara come intendevamo e dopo aver subito due gol la montagna da scalare era quasi insormontabile. Speravamo di rientrare in corsa dopo il mio gol ma non ci siamo riusciti.Siamo tristi perchè il nostro viaggio europeo finisce qui, ma abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro".