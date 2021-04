Domani Bayern-PSG, Navas ripensa al rigore parato a Messi: "Il massimo, non accade spesso"

vedi letture

Keylor Navas si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nei quarti di Champions, ma pensa ancora al rigore parato a Lionel Messi nel match degli ottavi, quando il Barcellona rischiò di rimettere in gioco la qualificazione: "È fantastico perché non succede tutti i giorni. Quando ne hai l'opportunità, devi essere preparato. Parare un rigore contro un giocatore del genere è il massimo", ha ammesso a France Football.

Rivalità con Neuer: "È un grande portiere. Ma non è una sfida personale. Non giocheremo una partita di tennis, non saremo faccia a faccia, l'uno contro l'altro. Contro il Bayern non potremo permetterci errori. Per vincere non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo essere sempre vigili. Certo, siamo umani, quindi a volte possiamo sentirci sopraffatti".

A 34 anni, Keylor si sente parte del progetto PSG: "Ho compagni di squadra fantastici, come calciatori ma anche umanamente, e questo mi permette di essere a mio agio e sereno nello spogliatoio. Mi sento vicino a tutti coloro che lavorano nel club, dal presidente ai lavoratori del centro sportivo. Il PSG è una famiglia e questo mi piace".

Come si vive a Parigi? “Non abbiamo avuto molto tempo per vivere appieno Parigi, a causa della situazione sanitaria. Ma, dato che abbiamo bambini piccoli, siamo andati a Disneyland Paris e ci è piaciuto molto. Ho anche detto a mia moglie che ci siamo divertiti più dei nostri figli. Ovviamente, come tutti, abbiamo visitato la Torre Eiffel, ci piace passeggiare per le strade di Parigi ... È una sensazione molto piacevole scoprire la capitale dell'amore"..