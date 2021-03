Domani Everton-City in FA Cup. Guardiola: "Ammiro Ancelotti. Haaland? Impressionante"

vedi letture

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro l'Everton di Carlo Ancelotti. Un allenatore che stima molto: "Sappiamo quanto sia importante questa competizione. I quarti di finale, Goodison Park, affrontare l'Everton in trasferta: sarà dura. Ci siamo stati qualche settimana fa, sappiamo quanto sia difficile batterli. Abbiamo vinto nella ripresa grazie a giocate eccezionali di Bernardo e Mahrez. Tornerà Calvert-Lewin, attaccante importante per loro in questa stagione. Ancelotti? Non so da quanti anni stia allenando, ma ha sempre guidato i migliori club del mondo. Real, Milan, Bayern, Chelsea, PSG, Juventus, Napoli e ora Everton. È stato ovunque e ha vinto sempre. Si prese cura di me all'inizio, quando visitai Milanello. Fu molto gentile, mi fece assistere a qualche seduta. Parlammo della vita e del calcio, è una persona che si prende cura degli altri. Lo ammiro molto".

Il Borussia Dortmund e Haaland: "Tra più di due settimane li affronteremo. Mi sento privilegiato di essere nei quarti di finale. Non abbiamo tempo per guardare altre competizioni ma in questa pausa internazionale avremo tempo di studiare il Dortmund, che è sempre una buona squadra. Haaland? I numeri parlano da soli. È uno dei migliori attaccanti del mondo, è impressionante. Conoscco la sua qualità. Abbiamo due settimane per analizzare lui e i suoi compagni, ci sono tanti ottimi giocatori. Interesse per il norvegese? Haaland è un giocatore del Borussia Dortmund, non posso rispondere a questa domanda. Non mi piace quando la gente parla dei nostri giocatori".