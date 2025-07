Ufficiale Dopo 21 anni, Lazaros Christodoulopoulos dà l'addio al calcio: "Un viaggio unico"

Con un messaggio carico di emozione su social, Lazaros Christodoulopoulos (38 anni) ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica, mettendo fine a una carriera durata oltre due decenni. Parole semplici ma profonde, con cui l'ex giocatore di Bologna, Sampdoria ed Hellas Verona ha voluto salutare compagni, club e tifosi: "Troppi pensieri per entrare in un solo post. D’altronde, sono 21 anni di carriera. Mi ritiro dal calcio giocato e voglio ringraziare tutti coloro con cui ho lavorato, dal primo all’ultimo: squadre, presidenti, dirigenti, compagni, allenatori, fisioterapisti, magazzinieri e tutto il personale dei club in cui ho militato".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al pubblico, da sempre parte fondamentale del suo percorso: "Lascio per ultimo il pubblico, per tutte le emozioni vissute insieme. È stato un viaggio irripetibile, grazie al legame speciale che si è creato dentro e fuori dal campo. Senza di voi, il calcio non esiste".

Il calcio è sempre stato il suo faro, anche nei momenti più delicati: "L’amore per questo sport ha sempre guidato le mie scelte, nei momenti facili come in quelli più difficili. Ho sempre preferito parlare in campo, lì dove tutto è iniziato". Il messaggio si chiude con una riflessione dal sapore agrodolce: "Ogni fine è un nuovo inizio, ma per me il calcio non finirà mai. Grazie, dal profondo del cuore".