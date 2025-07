Ufficiale Strasburgo, colpo tra i pali: dal Chelsea arriva in prestito il giovane Mike Penders

L'asse Chelsea-Strasburgo continua ad essere solido. Il Racing Club ha trovato il suo nuovo numero uno: dopo il ritorno di Dordje Petrovic al Chelsea e la sua successiva cessione al Bournemouth, il club alsaziano era alla ricerca di un portiere titolare e l'aiuto è arrivato ancora una volta dai gemellati londinesi.

A rafforzare i pali biancoblù sarà il giovane belga Mike Penders, 19 anni, acquistato in precedenza dagli inglesi e girato in prestito la scorsa stagione al Genk. Ora, il promettente estremo difensore arriva a Strasburgo con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Penders, che ha mostrato qualità interessanti in Belgio, è stato individuato come il profilo ideale per difendere la porta dello Strasburgo, e dovrebbe partire titolare davanti allo svedese Karl-Johan Johnsson, attualmente secondo nelle gerarchie.

Con questo innesto, il club alsaziano punta a dare stabilità tra i pali e a scommettere sul talento di un giovane che potrebbe diventare una delle sorprese della Ligue 1. Una scelta in linea con la nuova filosofia del Racing, sempre più orientato verso la valorizzazione dei giovani prospetti europei.