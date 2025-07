Ufficiale Al Nassr sempre più portoghese: via Hierro, Coutinho è il nuovo direttore sportivo

La notizia era nell'aria e ora è ufficiale. Il club saudita dell’Al Nassr ha annunciato la nomina di Simão Coutinho come nuovo direttore sportivo, succedendo a Fernando Hierro, che ha lasciato l’incarico da qualche giorno. La scelta segna un passaggio importante nella riorganizzazione societaria del club di Riyad.

Coutinho, 37 anni, è una figura ben conosciuta nel panorama calcistico europeo: ex calciatore e agente, è considerato un dirigente dal forte profilo strategico. Il suo arrivo coincide con una fase di profondi cambiamenti all’interno dell’Al Nassr, che ha recentemente affidato la panchina a Jorge Jesus e nominato José Semedo come nuovo CEO. Un trio tutto portoghese chiamato a guidare l’ambizioso progetto gialloblù.

Il compito di Coutinho sarà quello di definire e implementare una nuova visione sportiva, con l’obiettivo di consolidare la competitività del club nella Saudi Pro League e migliorare il rendimento nelle competizioni continentali. La sua esperienza in ambito europeo potrebbe rivelarsi decisiva per attrarre nuovi talenti e rafforzare una rosa che punta a dominare sia in patria sia in Asia. La dirigenza dell’Al Nassr scommette sull’ex agente per portare stabilità e successi in un momento cruciale della storia del club, deciso a costruire una struttura dirigenziale di respiro internazionale e a lungo termine.