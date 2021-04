Dopo la finale di Lisbona, Orsato ritrova PSG e Bayern: arbitrerà il ritorno di Champions

Dopo la finale dello scorso agosto, l'arbitro italiano Daniele Orsato ritroverà martedì Bayern Monaco e PSG. Il fischietto di Schio, infatti, è stato designato per dirigere la sfida di ritorno valida per i quarti di finale di Champions tra parigini e bavaresi. Orsato in questa stagione ha arbitrato già i parigini nella sfida. vinta, contro il Manchester United nei gironi, mentre non ha più incrociato i tedeschi da dopo la finale del 2020.