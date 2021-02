Dortmund-Hoffenheim, le formazioni: Terzic e l'argenteria migliore per uscire dalla crisi

In crisi di risultati, una sola vittoria nelle ultime cinque giocate, il Dortmund ospita l'Hoffenheim alle 15:30. In campo l'argenteria migliore per Terzic che mette Haaland di punta, Brandt, Reyna e Sancho alle sue spalle. Formazione giovanissima con Bellingham in mediana, c'è anche Can da terzino destro viste le assenze di Piszczek, Meunier e Schmelzer nel reparto.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Reyna, Brandt, Sancho; Haaland.

Hoffenheim (4-3-2-1): Baumann; Kaderabek, Baumgartner, Vogt, Posch; Grillitsch, Samassekou, Rudy; John, Dabbur; Bebou.