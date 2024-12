Ufficiale Due nuovi Pedro per il Santos: Martins sarà il CEO del club, Caixinha l'allenatore

Due nuovi importanti arrivi in casa Santos: Pedro Martins è il nuovo CEO del club e Pedro Caixinha il nuovo allenatore. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Santos Futebol Clube annuncia Pedro Martins come nuovo CEO. La scelta è dovuta al lavoro di successo di Pedro, che lo qualifica per il ruolo, e all'allineamento tra club e professionista sul modello di gestione del calcio. Il Santos FC annuncia inoltre l'assunzione di Pedro Caixinha come nuovo allenatore della squadra di calcio professionistica. I due professionisti sono già attivi nel dare esecuzione alla pianificazione calcistica predisposta per il 2025 e nella definizione della rosa degli atleti per il prossimo anno".