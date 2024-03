Ufficiale È finita l'avventura di Benitez al Celta Vigo: il tecnico ex Inter è stato esonerato

Si è conclusa l'avventura di Rafael Benitez sulla panchina del Celta Vigo. A renderlo noto è stato lo stesso club spagnolo che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"Rafa Benítez e il suo staff tecnico lasciano l'RC Celta dopo otto mesi di impegno assoluto e piena dedizione, ma nei quali la squadra non ha ottenuto i risultati attesi dal club. Il club desidera esprimere la sua più sincera gratitudine a Rafa Benítez e ai suoi assistenti per il coinvolgimento, l'onestà e la professionalità che hanno dimostrato sin dal loro arrivo e per il lavoro instancabile che hanno svolto. Anche il RC Celta augura loro buona fortuna e successo per il futuro".