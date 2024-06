Ufficiale È finita l'avventura in Qatar di Sainsbury: l'ex Inter lascia l'Al-Wakrah dopo 2 anni

Trent Sainsbury termina una nuova tappa della sua carriera. Il difensore centrale australiano, 32 anni, lascia il Qatar dopo due anni; nel 2022 era approdato all'Al-Wakrah dopo stagioni trascorse tra Belgio, Israele, Olanda, Cina, Svizzera e Italia.

Come molti ricorderanno, il ragazzo di Perth ha vestito per un brevissimo periodo la maglia dell'Inter: era il 2016/17 e giocò la sua prima e unica gara contro l'Udinese, una partita vinta per 5-2 dalla squadra all'epoca allenata (ad interim) da Stefano Vecchi.