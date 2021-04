È nata la Superlega! La protesta solitaria di un tifoso del Tottenham fuori dal centro sportivo

vedi letture

Continuano le proteste in giro per il mondo all'indirizzo della creazione della Superlega. Fuori del centro sportivo del Tottenham, proprio uno dei club fondatori della tanto discussa nuova competizione calcistica, un tifoso degli Spurs ha mostrato tutto il suo disappunto con una curiosa contestazione solitaria, gridando allo scandalo dinanzi ai passanti con tanto di striscione: "Say No to Super League". Questo il video realizzato da Sky Spors UK: