È nata la Superlega! Milner non è d'accordo col suo Liverpool: "Spero non si realizzi mai"

James Milner, tra i leader del Liverpool, ha commentato così a fine partita il risultato col Leeds (1-1), ma soprattutto la novità Superlega in casa Reds e non solo: "Stasera abbiamo provato a pensare alla partita, ma se devo dire la mia... Beh, la Superlega non mi piace. Spero non si realizzi mai", le parole assai critiche del difensore/centrocampista inglese riportate da Sky Sports UK.

Ricordiamo che proprio il Liverpool di Milner è uno dei 12 club fondatori della Superlega.