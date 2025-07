Ufficiale E sono 3: Quintero torna di nuovo al River, l'ex Pescara firma fino a dicembre 2027

Juan Fernando Quintero torna (di nuovo) al River Plate. Il fantasista ha firmato ieri il contratto alla presenza del presidente Jorge Brito, del segretario generale Stefano Di Carlo e dell’allenatore Marcelo Gallardo. Il colombiano si unisce così alla rosa professionistica in vista delle competizioni del secondo semestre.

Per Quintero si tratta della terza esperienza con la maglia del River. Tra il 2018 e il 2020 ha collezionato 61 presenze, segnando 12 reti e fornendo 7 assist. È tornato a Buenos Aires nel 2022, disputando 36 partite, con 7 gol e 8 assist. Sommando i due periodi, sono 97 le presenze ufficiali, con 19 reti e 15 assist complessivi.

"Il suo palmarès con il River comprende tre trofei: la Supercopa Argentina 2017, la Copa Argentina 2019 e la storica CONMEBOL Libertadores 2018, dove fu protagonista assoluto con un gol e un assist nella finale vinta contro il Boca Juniors al Santiago Bernabéu. Dal 2018 in poi, Quintero vanta il quinto miglior dato di assist per 90 minuti (0,24) tra i giocatori del River e detiene il primato assoluto per assist da palla inattiva (2,91 ogni 90').

Nell’ultimo torneo colombiano, con l’América de Cali ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 14 gare, registrando la media più alta di tiri a partita (3,9) insieme a Hugo Rodallega. Nella fase a gironi della CONMEBOL Sudamericana 2025 l'ex Pescara è stato tra i migliori per tiri, tocchi palla e passaggi chiave", si legge nel comunicato.