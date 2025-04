Ufficiale Eintracht Francoforte, arriva il riscatto dell'ex Roma Kristensen

vedi letture

Rasmus Kristensen è stato riscattato dall'Eintracht Francoforte. Arrivato in prestito dal Leeds, ad ufficializzare la trattativa è stato il club tedesco: "All'Eintracht - si legge nella nota -, il 27enne è diventato rapidamente un giocatore nell'undici titolare. Finora, nella stagione in corso, ha totalizzato 38 presenze e oltre 3000 minuti di gioco. Il giocatore della nazionale danese ha segnato tre gol e un assist. Ora Kristensen ha firmato un contratto con l'Eintracht fino al 2029".

"Mi sono sentito molto a mio agio a Francoforte fin dall'inizio e anche la mia famiglia si è ambientata molto bene qui - ha dichiarato il giocatore - Ho lottato duramente per poter giocare più a lungo all'Eintracht e vorrei ripagare la fiducia riposta in me con ottime prestazioni. Non vedo l'ora che arrivi lo sprint di fine stagione e quello che sarà il mio futuro qui".