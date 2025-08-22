Roma-Bologna, i convocati di Italiano: Bernardeschi ce la fa, out Holm. C'è Lucumi

Anche Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si appresta a fare l'esordio ufficiale nella Serie A 2025-26 contro la Roma fuori casa all'Olimpico e per questo ha diramato l'elenco dei convocati che prenderanno parte alla sfida (in programma domani 23 agosto, ore 20:45).

Nel giorno dell'arrivo del capoluogo emiliano, Jonathan Rowe non farà in tempo a presenziare in campo con i suoi nuovi compagni ma tra i volti nuovi da segnalare l'ex Lazio Ciro Immobile, Bernardeschi ha smaltito la distorsione al ginocchio destro e ci sarà contro i giallorossi. Presente anche il neo arrivato Heggem. Compare in lista anche Lucumi, dal futuro in bilico tra un addio e una permanenza in rossoblù. Assente Holm per infortunio (lesione di primo grado del bicipite sinistro).

L'elenco completo dei convocati per domani:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Karlsson, Odgaard, Orsolini.

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, mister Italiano ha anticipato: "Anche Immobile, come per Bernardeschi, l'ho visto con grande entusiasmo. Ha grande ritmo e intensità: ha i dati di un ventenne. Io non ne faccio una questione di età e quindi con me casca bene. Continua a fare movimenti che gli hanno permesso di essere il bomber che è stato in tutti questi anni. L'ho visto affamato, mi auguro che sia ancora letale sotto porta. L'ho trovato benissimo e sono felice di averlo a disposizione. Parla molto con i giovani, soprattutto con Castro e se Santi avrà l'intelligenza di apprendere i suoi insegnamenti crescerà moltissimo. Ciro farà molti gol perché ha la voglia di un ragazzino".