Elche-Atletico Madrid 0-1, le pagelle: Carrasco incontenibile, bocciati Palacios e Oliva

vedi letture

Elche-Atletico Madrid 0-1

Marcatori: 23' Llorente.

ELCHE

Gazzaniga 5 - Trasmette insicurezza a tutta la squadra. Sulle conclusioni colchonere blocca spesso il pallone in due tempi e non è di certo una buona notizia per un portiere.

Palacios 5 - Se Carrasco dalla sua parte fa quello che vuole è anche colpa sua. Poco ordinato tatticamente non prende mai le misure all'esterno belga. (dal 45' Barragan 6 - Buone le sue scorribande sulla destra, sfiora la rete nei minuti finali.)

Calvo 6,5 - Limita al massimo Suarez, asfissiandolo per tutta la gara.

Gonzalez 6 - Controlla i movimenti di Correa e non si scompone.

Josema 5 - Mai pericoloso nella metà campo colchonera, fa il solletico a Trippier che lo gestisce senza problemi. (dal 80' Rodriguez s.v.)

Morente Oliva 5 - Ripiega per dare una mano a Palacios, ma il suo aiuto è praticamente inutile. Troppo leggero sulle incursioni di Carrasco. Sulla rete di Llorente, il belga gli scappa troppo facilmente. (dal 45' Piatti 6 - Prova a rendersi pericoloso, senza riuscire però a creare superiorità numerica.)

Guti 6,5 - Gioca a tutto campo ed è ovunque. Riesce a recuperare spesso il pallone in maniera pulita.

Marcone 6 - Verticalizza poco, ma non sbaglia praticamente mai un servizio per i compagni. L'Elche va comunque al suo ritmo. (dal 80' Josan s.v.)

Fidel 5 - In pieno recupero ha l'occasione per pareggiare i conti dal dischetto, ma fallisce clamorosamente. A dir poco deludente.

Boye 6 - Ripiega per facilitare l'uscita del pallone. Rispetto al suo compagno di reparto almeno si fa sentire negli ultimi venticinque metri.

Milla 5 - Inconsistente. Con lui Savic e Gimenez hanno vita facile. Viene sostituito dopo una prestazione davvero opaca. (dal 71' Nino 6 - Prova a prendere l'iniziativa per trascinare i compagni nel finale di gara.)

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Disputa una gara da spettatore non pagante. Praticamente mai chiamato in causa.

Trippier 6 - Gioca semplice ma non tenta di prendere l'iniziativa in avanti. Partita ordinata la sua.

Savic 6,5 - Vince numerosi duelli aerei. Prova a giocare d'anticipo, guidando la linea arretrata.

Gimenez 6,5 - Bada al sodo e concede pochi spazi agli attaccanti biancoverdi. (dal 82' Felipe s.v.)

Hermoso 6 - Attento su Oliva, non spinge in fase offensiva e preferisce gestire i movimenti dell'esterno biancoverde.

Llorente 6 - Gara intensa la sua. Ormai un insostituibile per Simeone. Firma il gol che sblocca il match, dopo un bell'inserimento. Al 90' regala un rigore all'Elche, colpendo il pallone con il braccio in maniera ingenua, ma è fortunato perchè Fidel dal dischetto colpisce il palo.

Kondogbia 6 - Fa la guerra in mezzo al campo. Dà equilibrio alla mediana ed è quello che Simeone gli chiede.

Lemar 6,5 - Oggi in una veste diversa, ovvero quella di regista atipico. Cerca di farsi trovare tra le linee per inventare per i compagni. (dal 57' Felix 5 - Non riesce a dare la svolta. Mai veramente in partita)

Carrasco 7 - Letteralmente incontenibile. Il migliore dei suoi. Sulla corsia mancina non lo prende nessuno. Serve l'assist per la rete di Llorente.

Correa 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo. Sempre pronto a dialogare con Suarez. (dal 65' Koke 6 - Dà maggiore consistenza alla mediana.)

Suarez 5 - Dopo pochi minuti dall'inizio del primo tempo, si trova a due passi da Gazzaniga ma non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Gli viene annullata una rete per una sua posizione irregolare. Non proprio la sua serata. (dal 82' Saul s.v.)