Elezioni Barça, Messi ha votato al Camp Nou Ci sono anche Busquets, Puig e Alba

Arrivano i primi dati sulle elezioni presidenziali del Barcellona. Alle 11 hanno votato 5.867 persone, per un totale di 24.220 che hanno già espresso la propria preferenza, compreso il voto per corrispondenza. Intanto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Riqui Puig e Sergi Roberto sono arrivati al Camp Nou per votare, così come Lionel Messi.