ESCLUSIVA TMW - Stasera il derby di Siviglia, Kanouté: "La gara più speciale al mondo, vinciamo 2-1"

esclusiva Stasera il derby di Siviglia, Kanouté: "La gara più speciale al mondo, vinciamo 2-1"

vedi letture

È il giorno del "Gran Derbi" a Siviglia e in tutta la Spagna. La partita di cartello di questo 27° turno del massimo campionato spagnolo sarà infatti, senza alcun dubbio, lo storico derby tra Siviglia e Betis in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". Per presentare il big match, dopo la chiacchierata di ieri con una leggenda biancoverde quale Marcos Assunção, non poteva certo mancare anche un parere di un'icona biancorossa: si tratta dell'ex attaccante Frédéric Kanouté, primatista di reti col Siviglia nelle competizioni europee, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com a margine di uno speciale evento de LaLiga.

"Per me questa è la gara più speciale al mondo. In carriera ho giocati numerosi derby, in Paesi diversi, ma quello di Siviglia non ha davvero paragoni", esordisce l'ex tra le altre di Olympique Lione, West Ham, Tottenham e Beijing Guoan. "La gente di Siviglia va pazza per il calcio, ho tantissimi bei ricordi di questa sfida durante i tanti anni passati in biancorosso".

Il Siviglia di mister Lopetegui le ricorda un po' anche il suo?

"Sì, questo Siviglia ricorda un po' anche il mio (2005-2012, ndr). Prima di tutto perché c'è ancora Jesus Navas e poi anche per il grande spirito di competizione che ha la squadra dentro di sé. Il Siviglia è riuscito a mantenere negli anni questa mentalità vincente e sono convinto che anche stasera darà battaglia fino alla fine per imporsi ancora una volta sul Betis".

Qual è il suo pronostico?

"Un derby si vive e si prepara in maniera differente da qualsiasi altra gara, le pressioni iniziano già 15 giorni prima e non è mai facile quindi leggere in anticipo che tipo di partita sarà. Da sevillista, però, dico 2-0 o 2-1 per noi. Anch'io sarò in campo col cuore stasera, sempre forza Siviglia!".