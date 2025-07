Ufficiale Espanyol, ecco lo svincolato Tyrhys Dolan: l'inglese ha firmato fino al 2028

L'Espanyol ha annunciato di aver completato il trasferimento dell'ala Tyrhys Dolan, che si unisce al club con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il calciatore inglese arriva a titolo gratuito dopo la scadenza del suo contratto con il Blackburn.

Dolan ha giocato le ultime cinque stagioni con i Rovers, diventando uno dei giocatori più utilizzati della squadra in questo periodo. Nella stagione appena conclusa ha preso parte a 44 partite di Championship, segnando sei gol.

Internazionale con l'Inghilterra Under-20, Dolan ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester City, con una parentesi in prestito al Burnley. Ha anche giocato per Preston e Clitheroe, dove ha trascorso un periodo in prestito. L'arrivo di Dolan, noto per la sua velocità e abilità nei dribbling, rappresenta un rinforzo importante per l'attacco dell'Espanyol