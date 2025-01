Ufficiale Espanyol, scommessa per il futuro: ingaggiato il classe 2001 Pablo Ramon dal Real

Pablo Ramon Parra è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Espanyol. Il difensore centrale di 23 anni, originario di Maiorca, arriverà dal Real Madrid Castilla (seconda squadra delle merengues) dopo aver recuperato da un infortunio al legamento crociato anteriore. Ha firmato un contratto fino al 2028, con il club catalano che si è preso la responsabilità di fare una scommessa per il futuro, seppur a costo zero.

Il comunicato ufficiale

"Pablo Ramón Parra (Calvià, 30/06/2001) è diventato un nuovo giocatore bianco-azzurro fino al 2028, approfittando della finestra di trasferimenti di questo mercato invernale. Il difensore maiorchino, che negli ultimi anni si è formato nelle giovanili del Real Madrid, arriva all'Espanyol a costo zero, grazie all'accordo di trasferimento raggiunto tra i due club. Pablo Ramón si è unito alla squadra del Real Madrid Castilla nella stagione 2019/2020, club con il quale manteneva ancora un legame contrattuale.

Tuttavia, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Mirandés, dove ha completato una campagna eccellente. L’Espanyol, che da tempo seguiva il suo sviluppo sportivo, ha dovuto aspettare fino a questo mercato invernale per acquisirlo, una volta che aveva superato un infortunio che lo aveva costretto a un intervento chirurgico alla fine di aprile. Lo stesso calciatore ha mostrato fin da subito una chiara predisposizione e interesse personale per iniziare una nuova fase professionale all’Espanyol. Da parte sua, per la squadra perica si tratta di una chiara scommessa sul futuro, nella quale dovrebbe consolidarsi professionalmente come bianco-azzurro nel nuovo impegno che ora inizia. Pablo Ramón ha superato questa mattina la necessaria visita medica presso la Clinica Corachan e per questo sabato è previsto il suo inserimento nel lavoro specifico di riadattamento sul campo, presso la Città Sportiva Dani Jarque".