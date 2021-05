Everton, Ancelotti dopo il KO contro il City: "Abbiamo tanto da migliorare. Citizens superiori"

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, dopo la sconfitta subita contro il Manchester City, ha dichiarato: "Dobbiamo lavorare sodo in estate per avere una squadra migliore ed essere più competitivi la prossima stagione. Quando difendiamo bassi, siamo davvero forti. Quando proviamo a giocare con la linea più alta, diventa più difficile per noi. Ed è lì che dobbiamo migliorare per la prossima stagione. La stagione è stata comunque positiva. Abbiamo ottenuto dei fantastici risultati in trasferta”. Ha poi proseguito: “Siamo migliorati rispetto alla scorsa stagione, ora dobbiamo guardare avanti, essere più competitivi e ottenere più punti il prossimo anno". E sulla gara di oggi: “Abbiamo giocato contro la migliore squadra della Premier League cercando di spingere un po' di più all'inizio perché volevamo vincere. Ma non siamo stati cinici in contropiede e abbiamo perso dei palloni facili. Abbiamo poi avuto la possibilità di tornare in partita con il rigore, ma non c’è stato niente da fare. È stato quasi impossibile tener testa a loro, sono la squadra migliore del torneo”.