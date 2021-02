Everton, Ancelotti: "Non avremmo meritato la sconfitta. Orgoglioso della squadra"

vedi letture

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha analizzato il pareggio per 3-3 raggiunto in extremis contro il Manchester United all'Old Trafford. Queste le parole del tecnico italiano rilasciate a Sky Sports: "Penso che siamo partiti bene, anche se poi con il passare dei minuti ci siamo un po' intimiditi. Dopodiché, la partita è stata sotto controllo e non avremmo meritato di perdere. Abbiamo avuto delle occasioni in contropiede nel primo tempo, ma non siamo stati cinici. Il Manchester United è molto forte a centrocampo, quindi l'idea era di mettere un altro giocatore in più in quella zona. Sono davvero orgoglioso, lo spirito della squadra è molto buono. Siamo in un buon momento e dobbiamo mantenere alto questo spirito. Stasera abbiamo dimostrato di non voler perdere".