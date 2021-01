Everton, Tosun torna in Turchia: prestito al Besiktas, oggi visite e firme a Istanbul

vedi letture

Carlo Ancelotti saluta Cenk Tosun (29), pronto a rientrare in Turchia. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, affare fatto in prestito tra Everton e Besiktas, tant'è che il giocatore già in giornata viaggerà verso Istanbul per completare le visite mediche e firmare il contratto.