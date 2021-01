FA Cup, l'Arsenal piega il Newcastle ai supplementari. Successi per Brentford e Plymouth

vedi letture

Si sono giocate oggi pomeriggio alcune gare valide per i 32esimi di finale di FA Cup. L’Arsenal ha piegato il Newcastle solo ai tempi supplementari grazie alle reti di Smith Rowe e Aubameyang. Non erano presenti nemmeno in panchina alcuni degli uomini più chiacchierati del momento in chiave mercato, su tutti Ozil e Papastathopoulos. Di seguito tutti i risultati:

FA Cup (ING)

Boreham Wood - Millwall 0-2

Everton - Rotherham 2-1 dts

Luton - Reading 1-0

Norwich - Coventry 2-0

Nottingham - Cardiff 1-0

Chorley - Derby 2-0

Blackburn - Doncaster 0-1

Blackpool - West Brom 3-2

Bristol Rovers - Sheffield Utd 4-1

Burnley - Milton Keynes 2-1

Exeter - Sheffield Wed 0-2

Bournemouth-Oldham 4-1

QPR - Fulham 0-2

Stevenage - Swansea 0-2

Stoke - Leicester 0-4

Wycombe - Preston 4-1

Arsenal - Newcastle 2-0

Brentford - Middlesbrough 2-1

Huddersfield - Plymouth 2-3

21:00 Manchester Utd - Watford