Ufficiale Farioli ricomincia dal Portogallo: è il nuovo allenatore del Porto, ha firmato fino al 2027

Alla fine dall'Ajax, le lacrime e i rimpianti per l'Eredivisie sfumata nel rush finale della stagione, Francesco Farioli ha deciso di ricominciare da zero in Portogallo. Pochi istanti fa è stato resa nota l'ufficialità del tecnico italiano di 36 anni come nuovo allenatore dei Dragoes dopo l'allontanamento dell'ex tecnico Anselmi: Farioli ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata nell'estate 2027. La conferenza stampa di presentazione dell'ex Nizza si terrà nella giornata di lunedì allo Stadio do Dragão.

Il comunicato ufficiale

"Francesco Farioli è il nuovo allenatore del FC Porto dopo aver firmato un contratto valido per le prossime due stagioni, fino a giugno 2027. Nato 36 anni fa a Barga, in Toscana, ha iniziato la sua carriera allenando i portieri di tre squadre delle serie minori italiane – Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese – prima di trasferirsi in Medio Oriente per lavorare alla Aspire Academy e con le selezioni giovanili del Qatar. È tornato in Italia alla fine del 2017 per entrare nello staff tecnico di Roberto De Zerbi al Benevento e poi al Sassuolo.

Nell’estate del 2020 si è trasferito in Turchia, dove ha esordito come allenatore principale al Karagümrük e successivamente all’Alanyaspor. Nel luglio 2023 ha ricevuto un’offerta dal Nizza e i buoni risultati ottenuti in Ligue 1 lo hanno portato nei Paesi Bassi. Dopo una stagione sulla panchina dell’Ajax, si trasferisce nella città Invicta e assume la guida tecnica del FC Porto".