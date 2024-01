Ufficiale Fernando fa una scelta di cuore: l'ex Siviglia giocherà in Serie B brasiliana

Fernando Reges è tornato a casa. Il centrocampista brasiliano nelle scorse settimane ha risolto il suo contratto col Siviglia. È arrivato l'annuncio da parte del Vila Nova del suo ingaggio. "Il cuore ha parlato più forte e Fernando ritorna dove tutto ha avuto inizio!" è l'annuncio emozionato del club che lo ha visto muovere i primi passi.

36 anni, Fernando ha giocato i primi anni da professionista proprio al Vila-Nova, prima di trasferisi in Portogallo nel 2007, per vestire la maglia dell'Estrela Amadora. Da lì il salto al Porto dove ha speso 6 stagioni in cui ha vinto 3 campionati, altrettante coppe nazionali, 2 supercoppe e l'Europa League. Nel 2014 il trasferimento al Manchester United (una Coppa di Lega in bacheca), poi due anni al Galatasaray (due campionati e una coppa vinti) e infine Siviglia, dove ha alzato altre due Europa League.

Il Vila Nova Futebol Clube, squadra della città di Goiania, capitale dello Stato di Goias, giocherà il campionato di Serie B brasiliana.