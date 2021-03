Flick pazzo di Lucas Hernandez, fratello di Theo: "Strepitoso averlo nel mio Bayern Monaco"

Dopo la vittoria per 3-1 di ieri sul campo del Werder Brema, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha celebrato così la prestazione di Lucas Hernandez, fratello del laterale rossonero Theo: "Lucas è un grande professionista, con una mentalità incredibile. Noi siamo il Bayern e abbiamo calciatori di alto livello in differenti posizioni del campo. Lucas mantiene sempre alta la concentrazione, ha personalità e ottime condizioni fisiche. A Brema ha fatto una partita strepitosa, è davvero importante per me avere un calciatore come lui", le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club bavarese sul difensore classe 1996.