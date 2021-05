Flick promesso sposo della Nazionale tedesca. Ma Laporta lo vuole al timone del nuovo Barça

Tutto su Hans-Dieter Flick. Si può riassumere così la caccia del Barcellona al nuovo tecnico per la prossima stagione. Con Ronald Koeman, allenatore attualmente in carica, che ancora attendere di sapere quale sarà il suo futuro, dalle colonne di Marca si fa il punto della situazione. Flick, in uscita dal Bayern Monaco, è promesso sposo della Nazionale tedesca come erede di Joachim Low, ma ancora nessun contratto è stato firmato. Su questo dettaglio, non di poco conto, vuole puntare Joan Laporta per convincere l’allenatore ad accettare l’avventura in Catalogna.

Per quanto riguarda gli altri nomi, nessuno convince a pieno. Da Xavi, ritenuto ancora troppo inesperto per gestire una squadra di così alto livello in procinto di affrontare un profondo rinnovamento, a Erik Ten Hag.