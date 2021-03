Francia, Deschamps: "Pogba non è ancora al meglio, ma solo giocando potrà migliorare"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, alla vigilia della sfida contro il Kazakistan è intervenuto in conferenza stampa e s'è soffermato anche sulle condizioni di Paul Pogba, recentemente rientrato da un infortunio: "Non è ancora al top e questo è evidente. Ha giocato mezzora con l'Ucraina in un momento in cui tutta la squadra ha fatto fatica, ma quei 30 minuti gli hanno fatto bene. Come tutti i calciatori che tornano da un infortunio, ci vorrà del tempo. Giocando la sua condizione fisica crescerà".