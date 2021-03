Francia, Lloris sincero: "Delusi per il pari con l'Ucraina. Domani non sarà facile"

Dopo il mezzo passo falso contro l'Ucraina, la Francia è attesa dalla difficile trasferta in Kazakistan. Hugo Lloris ha parlato del match di domani in conferenza stampa: "La Federazione ci ha messo nelle migliori condizioni. Dobbiamo adattarci al fuso orario (5 ore). Abbiamo la fortuna di poterci allenare in infrastrutture di alto livello. Quando pensi al freddo e alla neve, ti sembra complicato giocare all'aperto; inoltre, ci cimenteremo con l'erba sintetica. Non ci aspettiamo una partita facile domani".

Eri deluso, arrabbiato o infastidito dopo il pareggio contro l'Ucraina? Questo risultato cambia le carte in tavola domani?

"L'obiettivo è raccogliere più punti possibili. L'Ucraina ci ha rallentato e questo ha causato molta delusione. Infastiditi? Sì, può essere. Abbiamo sempre il dovere di ottenere risultati quando indossiamo la maglia della Nazionale. La qualificazione non arriverà da sola e storicamente abbiamo fatto fatica nelle qualificazioni".