Ufficiale Fuga da Lione, Lepenant firma in prestito per il Nantes: c'è l'opzione di acquisto automatica

Johann Lepenant lascia il Lione. Non è un addio definitivo, ma il mediano francese classe 2002 sbarca ufficialmente in prestito al Nantes per farsi spazio e lasciare il segno con maggiore minutaggio: siglato l'accordo con opzione di acquisto a 2,5 milioni di euro. Secondo Ouest-France, è stata fissata un'opzione di acquisto automatica, a condizione che i Canaris mantengano vive le speranze di titolo e che il giocatore 21enne giochi un certo numero di partite.

L'annuncio del trasferimento in prestito. "L'Olympique Lyonnais ha annunciato il prestito del centrocampista Johann Lepenant all'FC Nantes fino al 30 giugno 2025. Il prestito prevede un'opzione di acquisto di 2,5 milioni di euro.

Il 21enne centrocampista difensivo è arrivato all'OL nell'estate del 2022 dopo cinque stagioni con lo Stade Malherbe de Caen e ha collezionato 40 presenze nel club (segnando un gol), di cui 34 nella sua prima stagione.

Internazionale U-21 francese (6 caps), il nativo di Granville si è anche distinto venerdì 9 agosto vincendo la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici, insieme ad Alexandre Lacazette e Rayan Cherki.

L'Olympique Lyonnais augura a Johann Lepenant, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, un'ottima stagione".

Il comunicato ufficiale. "L'FC Nantes, l'Olympique Lyonnais e Johann Lepenant hanno raggiunto un accordo per il prestito - con opzione di acquisto - del giovane centrocampista.

All'età di 21 anni e dopo essersi classificato secondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con i Bleuets, Johann Lepenant si unisce alla squadra di Antoine Kombouaré.

Nato a Granville (Manche), Johann Lepenant si è formato all'SM Caen, dove farà il suo debutto da professionista (2019), prima di unirsi all'Olympique Lyonnais nel giugno 2022.

Internazionale di Francia fin dagli U16, Johann Lepenant rafforzerà il centrocampo dei Canaris e indosserà la maglia numero 8.

Benvenuto Johann!", la chiosa della nota del Nantes.