Ufficiale Galatasaray, Okan Buruk rinnova il contratto: ha firmato fino al 2026

vedi letture

Due titoli in due stagioni, un lavoro eccezionale per riportare il Galatasaray a essere competitivo in Turchia e in Europa. Okan Buruk si è ampiamente meritato il rinnovo, che è arrivato oggi: l'allenatore classe 1973 ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Okan era arrivato nel club di Istanbul nell'estate 2022, dopo un anno e mezzo a riposo in seguito alla fine dell'avventura sulla panchina del Basaksehir, con cui aveva vinto il campionato nella stagione 2019/20.