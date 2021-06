Gattuso out dalla panchina del Tottenham, è corsa a due tra Valverde e Rangnick

Dopo due giorni turbolenti, in cui ben due tecnici, Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, sembravano ad un passo dalla panchina del Tottenham salvo poi uscire dal roster dei papabili candidati, ora gli Spurs sarebbero decisi ad affidare la propria panchina ad uno tra Ernesto Valverde e Ralf Rangnick. Valverde, ex tecnico del Barcellona, è senza contratto da circa un anno e mezzo dopo l'esonero dal club blaugrana, mentre per Rangnick, vicinissimo al Milan solo un anno fa, quello in Inghilterra rappresenterebbe il ritorno in panchina a distanza di due anni. Lo riporta Sky.