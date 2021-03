Germania, con l'Islanda arriva la 17^ vittoria di fila nelle qualificazioni. È record

Con la vittoria per 3-0 sull’Islanda di questa sera la Germania ha portato a 17 la striscia di successi consecutivi nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Si tratta di un record assoluto per la nazionale quattro volte iridata guidata da Joachim Low.

17 – @DFB_Team_EN have won 17 consecutive matches in World-Cup-Qualification setting a new record in their history. Streak. #GERISL pic.twitter.com/VqkChKFtqo

