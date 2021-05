Germania, niente naturalizzazione per Borna Sosa. Il terzino giocherà per la Croazia

Borna Sosa non rappresenterà la Germania. La Federcalcio tedesca, dopo essersi consultata con la FIFA ha deciso di rinunciare al cambio di nazionalità del terzino, che ha giocato 19 presenze con l'Under 21 croata. Questo perché l'ultima partita da lui giocata con la selezione giovanile è avvenuta all'età di 22 anni ed è possibile procedere al cambio di associazione solo se il giocatore in questione: "Non ha compiuto ancora 21 anni al momento della sua ultima apparizione in una partita valida per una competizione ufficiale in qualsiasi divisione per la sua attuale associazione".