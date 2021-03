Getafe-Atletico Madrid 0-0, le pagelle - Suarez spento, Soria il migliore in campo

vedi letture

GETAFE-ATLETICO MADRID 0-0

GETAFE

Soria 7 - Salva la sua porta numerose volte. Decisivo.

Nyom 5,5 - Partita onesta e senza intoppi. Poi si fa espellere ingenuamente ma per sua fortuna l'Atletico Madrid non trova il gol.

Dakonam 6,5 - Soffre ma regge senza crollare. Partita di sostanza.

Chakla 6,5 - Come il compagno va spesso in sofferenza ma il muro eretto non cade.

Miramontes 6 - Poca spinta, fatica a difendere ma è comunque una prestazione sufficiente.

Cucurella 6,5 - Ha voglia e capacità. Uno dei migliori.

Alena 6 - L'ex Barcellona è pericoloso in due occasioni. Partita di sostanza.

Maksimovic 6 - Deve fare da diga in mezzo al campo e lo fa sempre bene.

Arambarri 6 - Qualche fallo di troppo ma è quello che occorre in una partita maschia come questa.

Unal 6 - Una grande occasione ma Oblak respinge. Poi tanto sacrificio. (dal 91' Timor s.v.)

Cucho 6 - Si sbatte e corre finché resta in campo. Manca però in fase conclusiva. (dal 65' Suarez 6 - Entra e fa le barricate anche lui)

ATLETICO MADRID

Oblak 6,5 - Un paio di buone parate. Ritorna a non subire gol dopo qualche partita in cui era stato trafitto dagli attaccanti avversari.

Hermoso 6,5 - Gioca un'ottima partita in entrambe le fasi. Oggi meglio del solito. (dal 64' Lodi 6 - Impatto positivo. Ha anche un occasione che Soria respinge).

Savic 6 - Un giallo a inizio match che un po' lo condiziona. Non commette comunque grandi errori.

Gimenez 6,5 - Rientra dopo un infortunio e lo fa a ottimi livelli.

Koke 6 - Beno meno delle ultime apparizioni ma comunque una partita sufficiente.

Llorente 6,5 - Lui è sempre l'anima dell'Atletico. Corre, lotta e non si risparmia mai.

Trippier 6 - Terza partita di fila in una settimana e se la cava discretamente anche stavolta.

Saul 5 - Male in tutte le fasi. Non rientra dopo l'intervallo. (dal 46' Joao Felix 6- Entra con voglia e sfiora il gol con due conclusioni ma Soria risponde sempre presente).

Carrasco 6 - Tre conclusioni a rete tutte pericolose. Prestazione solida. (dal 64' Dembele 6 - Entra con voglia. Un paio di occasioni in cui sfiora il gol).

Suarez 5,5 - Un sinistro splendido trova il palo. Per il resto poco servito, poco presente in avanti e passo indietro rispetto alle ultime apparizioni.

Correa 5 - Non si accende mai, nè da seconda punta e neanche da esterno di fascia. (dal 64' Lemar 5,5 - L'impegno non manca ma non incide).