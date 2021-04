Getafe-Real Madrid 0-0, le pagelle: Courtois favoloso, bene Unal e Aleñá

GETAFE-REAL MADRID 0-0

GETAFE

David Soria 5,5 - Tutt'altro che sicuro nelle uscite, viene graziato dalla poca lucidità degli attaccanti avversari sotto porta riuscendo a concludere la serata senza reti al passivo.

Nyom 6,5 - Tantissime letture difensive di altissimo livello per il terzino destro di Bordalas, che non dà un attimo di respiro agli attaccanti del Real Madrid: bravissimo, in particolare, a contenere Benzema nel finale di gara.

Dakonam 6 - Prova di forza al centro della difesa per il numero 2 del Getafe, non sempre impeccabile in occasione dei duelli aerei ma sempre al posto giusto nel momento giusto.

Timor 6,5 - Nel primo tempo si rende protagonista di un incredibile salvataggio a pochi passi dalla linea di porta sul colpo di testa a botta sicura di Mariano Diaz: con questo intervento permette al Getafe di restare a galla. Da segnalare, inoltre, le tante iniziative in verticale alla ricerca degli attaccanti.

Olivera 6,5 - Si accende in particolar modo nel corso del secondo tempo, recuperando una lunga serie di palloni in mezzo al campo: abile nel far ripartire sempre la sua squadra in contropiede, sciupa una bella ripartenza al minuto 57 per un eccesso di egoismo.

Arambarri 7 - Lotta come un leone su ogni palla: è il fulcro del gioco del Getafe, non a caso è proprio da lui che passano tutte le azioni significative orchestrate dai padroni di casa. Solido e continuo.

Maksimovic 6,5 - Lavora sottotraccia andando più volte ad un passo dal prendersi la scena: nella prima frazione scodella un gran pallone in area per Mata, nel secondo tempo si mette in proprio chiamando in causa Courtois. Nel mezzo salva il Getafe su un guizzo improvviso di Rodrygo.

Carles Aleñá 6,5 - Il giovane di proprietà del Barcellona sente "profumo" di Clasico: parte col piede sull'acceleratore e lo toglie solamente al momento della sostituzione, giocando per oltre un'ora una partita di grande spessore con anche un'occasione da gol creata (Dal 76' Suarez s.v.)

Ünal 6,5 - Se non ci fosse stato Courtois dall'altra parte, il giocatore turco si sarebbe ricordato di questa partita per tutta la vita: al 59' trova una conclusione imprendibile per chiunque ma non per il portiere belga, che gli nega la gioia del gol con una parata clamorosa (Dal 90' Josete Miranda s.v.)

Cucurella 6,5 - Sempre nel vivo del gioco, scambia alla perfezione con tutti i compagni cercando per quanto possibile di verticalizzare: non sbaglia praticamente nulla per novanta minuti.

Mata 6 - Primo tempo giocato con grande attenzione e continuità, con tanto di legno colpito al 23'. Cala vistosamente nella ripresa, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica (Dal 65' Ángel 6 - Impiega ben poco ad entrare in partita: dà freschezza al reparto avanzato)

REAL MADRID

Courtois 8 - L'estremo difensore belga compie due interventi sensazionali su Unal e Maksimovic, dimostrando per l'ennesima volta di essere in uno stato di forma smagliante: è difficile trovare, al momento, un portiere più forte di lui. Pazzesco.

Odriozola 5 - Manca Carvajal e lo si nota fin dal fischio d'inizio: sulla destra spinge con il contagocce, senza mai riuscire a creare cose buone in avanti.

Éder Militão 6,5 - Sicuramente tra i migliori per quanto concerne l'undici di Zidane, più di una volta si rivela provvidenziale in fase difensiva e recupera una quantità industriale di palloni riuscendo sempre a far la differenza in positivo.

Chust 5,5 - Sente il peso della prima volta da titolare con la prima squadra: in precedenza aveva giocato appena quattro minuti in carriera in Liga.

Marcelo 5 - Qualche spunto sulla sinistra, abbinato ad alcune giocate di pura classe, ma nulla di più: dall'esperto brasiliano ci si sarebbe aspettati una prova di maggior spessore.

Modric 5,5 - Non è lo stesso Modric che conosciamo: quest'oggi mostra la versione più spenta, sbagliando tanti passaggi (alcuni di questi anche piuttosto semplici) e perdendo troppi palloni in zone del campo in cui non ci si può lasciare andare a sbavature di alcun tipo.

Isco 5 - Una conclusione dopo diciassette minuti... terminata direttamente in fallo laterale. Non trova mai il modo per mettersi in mostra, non è serata.

Rodrygo 5 - Nel buio più totale, ha giusto un'opportunità per far male a Soria ma trova l'opposizione di un difensore: fa una fatica immensa ad entrare nel match (Dal 64' Blanco 6 - La prima volta con i "grandi" non si scorda mai. Lancia segnali positivi a Zidane nei 30' che gli vengono concessi)

Asensio 5 - Poco coinvolto dal resto dei compagni, appare in "riserva" di energia e non riesce ad incidere positivamente (Dal 78' Arribas s.v.)

Vinicius 5,5 - Contenuto a dovere dai difensori del Getafe, non riesce mai a procurarsi lo spazio per calciare in porta.

Mariano Diaz 6,5 - Segna un gol nel primo tempo ma se lo vede annullare per fuorigioco. E' tra i più vivaci, le prova tutte per fare la differenza ma è costretto ad arrendersi di fronte al muro eretto da Bordalas (Dal 64' Benzema 5,5 - Il francese entra in campo in condizioni fisiche precarie non riuscendo a procurarsi alcuna palla gol)