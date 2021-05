Glasgow Rangers, folla fuori Ibrox per il 55° titolo. Nonostante le raccomandazioni del Governo

I tifosi del Glasgow Rangers non hanno seguito le richieste del governo scozzese, e del club, che aveva chiesto di rispettare le distanze e non assembrarsi per festeggiare il 55° titolo del club a causa delle nuove varianti del Covid-19, su tutte quella indiana, che sono ancora diffuse nel paese. Fuori da Ibrox infatti si è radunata una grande folla in attesa della consegna del trofeo alla squadra di Steven Gerrard, in campo contro l'Aberdeen.